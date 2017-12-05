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Diyarbakır'da kırsal mahalleler ilk kez sıcak asfaltla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Silvan ve Bağlar ilçesine bağlı mahallelerdeki 55 kilometrelik yola sıcak asfalt serildi.

Diyarbakır'da kırsal mahalleler ilk kez sıcak asfaltla buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor.

Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın göreve başlamasından sonra belediye ekipleri, halka kaliteli hizmet vermek için yoğun çaba gösteriyor.

Yıl sonuna kadar kent merkezine 500 bin ton asfalt sermeyi hedefleyen ekipler, kırsal mahalle yollarını da sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalar başladı.

Silvan ilçesi Tekel ile Bağlar ilçesinin Hacıkoç ve Alatosun grup yollarında 55 kilometrelik alana sıcak asfalt döken ekiplerin çalışması mahalle sakinlerince memnuniyetle karşılandı.

Bağlar ilçesine bağlı Hendek Mahallesinde yaşayan Haşim Yağar, yola sıcak asfalt serilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce bozuk olduğu için yolu kullanırken zorluk çektiklerini belirten Yağar, "Yollarımızı güzel bir şekilde yaptıkları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Önceden yollarda çukur vardı, arabalarımız zarar görüyordu. Şimdi sıkıntımız kalmadı çok şükür." dedi.

"Belediyemizden memnunuz"

Alatosun Mahallesi'nde yaşayan Salih Adıgüzel ise şimdiye kadar kırsal mahalle yollarına sıcak asfalt dökülmediğini söyledi.

Çalışmaların ardından yolların güzel bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Adıgüzel, "Yollarımız sıcak asfaltla kaplanıyor. İlk kez böyle bir hizmet görüyoruz. Belediyemizden memnunuz, hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Yasin Ergin

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