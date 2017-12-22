DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Kudüs Paneli ve Fotoğraf Sergisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Akademik Düşünce ve Araştırma Derneği (DADAM) tarafından, Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve DÜ Mavera Gençlik Kulübü işbirliğiyle İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Kudüs fotoğrafları sergilendi.

Panelde konuşan DADAM Başkanı Doç. Dr. irfan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve girişimleri sayesinde BM Genel Kurulunda ABD'ye "tokat" atıldığını söyledi.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından Türkiye ve dünyadan karara tepki gösterildiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"ABD ve İsrail kendilerinin verdiği kararların dünya tarafından kabul edilmeyeceğini bilecekler. Dünkü karardan sonra bugün daha mutluyuz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve aynı zamanda peygamberimizin bize mirasıdır. Kudüs düşerse Diyarbakır ve İstanbul'da düşer. Biz Müslümanlar olarak Amerika ve İsrail’in Kudüs ile ilgili verdikleri kararlarla en sert şekilde tepki vermemiz gerekir. Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra’ya uzanan eller kırılacaktır. İslam ülkeleri buraya yapılan saldırıyı kabul etmeyecektir."

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi ise yüzyıldır Mescid-i Aksa’nın işgal altında olduğunu söyledi.

El-Awaisi, İstanbul’da yapılan İİT'nın toplantısına bazı ülke liderlerinin katılmadığını, devlet başkanı olarak gelenlerin sayısının 17 olduğunu söyledi.

Fas Kralının toplantıya Dışişleri Bakanlığından bir memur gönderdiğini ifade eden el-Awaisi, Suudi Arabistan Kralının da toplantıya katılmadığını aktardı.

- "Alimler bu ümmeti uyandırmalı"

Hazreti Muhammed'in siyasi ve askeri stratejiden önce ilme ve bilgiye önem verdiğini aktaran el-Awaisi, şöyle konuştu:

"Askeri ve siyasiden önce alimler bu ümmeti uyandırmalı. Yapılması gereken ilk aşama budur. Yüz yıldır Kudüs ile ilgili böyle bir çalışma yapılmadı. Müslümanların toprakları işgal edilirse geri kazanılabilir ama Müslümanın aklı işgal edilirse sağlıklı düşünmesi zordur. Müslümanların aklının kurtulması için çalışmamız lazım."

Kudüs'ün işgalden kurtarılması için dört ülkenin kritik öneme sahip olduğunun altını çizen El-Awaisi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlar Mısır, Suriye, Irak ve Türkiye’dir. Bu ülkelerden sırasıyla Mısır başta olmak üzere karışıklık çıkarıldı. Geriye bir Türkiye kaldı. Türkiye'nin başarısız olması için de çalışıldı. Ben duygusal olarak bunu söylemiyorum. Türkiye'ye operasyonlar yapılıyor. Terör olayları oldu. Terör olaylarıyla başarılı olamayınca en son 15 Temmuz'da askeri darbeye kalkıştılar. Bu darbe başarılı olsaydı Türkiye 70 yıl geriye gidecekti. Allah'a sonsuz şükürler olsun, Mescid-i Aksa için Türkiye'ye Allah'ın yardımı ulaştı. O gece İstanbul’daydım, Vatan Caddesi'nde askerler İsrail askerleri gibi vatandaşları öldürüyordu."

- "Türkiye güçlü olursa Mescid-i Aksa'ya yardım edebilir"

Türkiye’nin Mescid-i Aksa’ya gereken önemi verdiğini ifade eden El-Awaisi, üniversitelerde doktora ve lisans çalışmaları yapan bölümlerin olmamasının eksiklik olduğunu belirtti.

Darbe başarılı olamayınca Türkiye’ye ekonomik olarak saldırılar başlatıldığını anlatan El-Awaisi, "Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Zayıf bir Türkiye bunu yapamaz. Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ile herkesin Türkiye'nin güçlü olması için çalışması lazım. Türkiye güçlü olursa Mescid-i Aksa'ya yardım edebilir." dedi.

Etkinliğe, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Kenan Yakuboğlu, DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.