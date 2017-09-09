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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda Şerfi Kurga yönetimindeki 21 VA 436 plakalı minibüs ile İbrahim...

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda Şerfi Kurga yönetimindeki 21 VA 436 plakalı minibüs ile İbrahim Halil Şahin yönetimindeki 34 HEZ 90 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kurga ve Şahin ile 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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