Diyarbakır'da mobil ekipler sokakta çalışan çocuklar için görevde

DİYARBAKIR (AA) - FİKRET KAVĞALI - Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğinde çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla "Sokakta Çalışan Çocuk Olmayacak Projesi" hayata geçirildi.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile SYDV tarafından çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin de içerisinde yer aldığı Sokak Çocukları Çalışma Komisyonu kuruldu.

Kentte yoksulluk ve eğitimsizlik gibi çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocukların korunması ve topluma kazandırılmaları amacıyla çalışma yürüten komisyon, sokaklarda mendil satan, kavşaklarda arabaların camlarını silen ve pazarlarda eşya taşıyan çocukları belirlemek için 2 mobil ekibi oluşturdu.

- Çocuklarla birebir görüşülüyor

İl Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi personelinin yer aldığı 2 mobil ekip, sokaklarda mendil satan, kavşaklarda arabaların camlarını silen ve pazarlarda eşya taşıyan çocukları belirleyerek, bu çocuklarla birebir görüşüyor.

Son 2 ayda tespit edilen sokakta çalışan 288 çocuk, eğitime, spora ve çeşitli kurslara yönlendirilirken, maddi durumu kötü olan bu çocukların ailelerine destek sağlanıyor.

Proje ile terör, madde bağımlılığı, sağlık, suça karışma gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunan sokakta çalışan çocukların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

- Ailelerle görüşülüyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 288 çocuğu sokakta çalışırken tespit ettiklerini, bunlardan 90'ının ailesiyle görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Görüşmelerde çocukların sokakta çalıştırılma nedenlerini öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden Açar, çocukların sokakta çalıştırılmaması, eğitimlerine devam ettirilmesi ve ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi konusunda bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Sokakta çalışan ve risk altında bulunan çocukların sadece Diyarbakır'a özgü bir sorun olmadığını aktaran Açar, "Fakat biz ilimizde bunu minimize etme hatta tamamen yok etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Risk altındaki çocukların ailelerine rehberlik yaparak çocukları Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde çeşitli kurslara katılmasını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesislerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını anlatan Açar, çocukları sokaktan çıkartarak gerektiği alanlara çekme gayretinde olduklarına dikkati çekti.

- Aileler ikna ediliyor

Çocukların bulunacağı yerin okul döneminde okul, bilgi becerilerinin geliştireceği kurslar ve oyun oynayacağı alanları olduğunu dile getiren Açar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sokakta üç beş kuruşun peşinde gezen, dilenen ya da trafik ışıklarında araçların camlarını silen tüm çocuklarımız terör, uyuşturucu tacirleri, insan ticareti ve organ mafyaları tarafından tehdit altındadırlar. Devlet kurumları olarak çocuklarımıza ve topluma yönelik bu riskleri ortadan kaldırmak için tüm tedbirleri alıyoruz."

Açar, kurumlar olarak dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini, ailelerle görüşerek çocuklarını sokaklarda çalıştırmamaları konusunda ikna ettiklerini, çocukları çeşitli kurslara yönlendirerek eğitimlerinin devam etmesini sağladıklarını belirtti. Açar, şöyle konuştu:

"Aileleri de gerekiyorsa meslek sahibi yapmaya veya sosyal yardımla desteklemeye gayret gösteriyoruz ki artık çocuklarını sokaklarda çalıştırmak zorunda kalmasınlar. Ülke olarak hem sosyal hizmet hem de sosyal yardım noktasında bütün dünya ülkelerinin içerisinde gıpta edilebilecek bir duruma gelmiş durumdayız. Ülkemiz hiçbir vatandaşını kendi çaresizliği içerinde terk etmiş değil. Sosyal yardım ve desteklerle hiçbir vatandaşımızı aç, susuz, çaresizlik içerisinde kendi başına bırakmıyoruz."

- Çocukların yeri okul

SYDV Müdürü Ramazan Çetinyamaç da ilgili kurumlarla koordineli olarak çalıştıkları için sokakta çalışan çocukların listelerini detaylı bir şekilde incelediklerini dile getirdi.

Çocuklarını çalıştırmaya devam etmemeleri noktasında ailelerle görüştüklerini ifade eden Çetinyamaç, şöyle devam etti:

"Ailelerle görüştüğümüzde şunları dile getiriyoruz. 'Çocuğunu gönderme, çocuğun oradan kazanacağı iki kuruş para. Bunu zaten biz size karşılayacağız' diyoruz. Önemli olan bu çocukların burada bu el arabasıyla pazardan bir vatandaşın evine eşyalarını götürmesi değil bunun yeri okuldur. Yardımlarımızla çocuklarımızı sokaktan kurtarmaya devam edeceğiz."