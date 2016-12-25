Diyarbakır'da Noel kutlaması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Noel Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Protestan Kilisesi'ndeki etkinlikte konuşan kilisenin pastörü Ahmet Güvener, 2016 yılında dünya genelinde yaşanan büyük olumsuz olaylara dikkati çekti.

Yeni yılda dünya liderlerinin bir araya gelip Ortadoğu'daki kanın durması için adım atması temennisinde bulunan Güvener, "Dileğimiz, 2017 yılının insanlık için barışın, esenliğin, huzurun geliş yılı olsun. Ortadoğu'daki masum insanların ölümünün sonu olsun. Ben iman ediyorum, gelecek yıl çok daha görkemli bir bayram kutlayacağız. Yüreğimize oturan bir bayram ve barış yılı olacak diye umudumuz vardır." dedi.

Geçen yıl Sur'da PKK'lı teröristlerin saldırıları dolayısıyla Noel Bayramı kutlayamadıklarını ve 4 ay boyunca ibadetlerini yapamadıklarını vurgulayan Ahmet Güvener, "Ama şimdi her hafta burada ibadet edebiliyoruz. Barışın ve huzurun sadece bizi değil, bütün insanlığı bereketlendirdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hangi din olursa olsun bizler kardeşiz"

Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker de 2016 yılında yaşanan olaylardaki can kayıpları dolayısıyla yüreklerinin burkulduğunu söyledi.

Bölgede huzur ve barışın sağlanmasını dilediğini aktaran Peker, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir yıldı geçti, umarım 2017 böyle olmaz. Artık insanlar birbirinden ayrıştırıcı yönlerini değil de daha çok birleştirici yönleri göz önünde bulundurarak davranırlar. Hangi din olursa olsun bizler kardeşiz. Adem ile Havva'dan geliyoruz. Bütün insanlık olarak bizler kocaman bir aileyiz. Birbirimizin aynısı olması beklenemez. Nitekim bir ailede bile 2 kardeş aynı değil, farklı tercihleri vardır. Onları bir arada tutan şey sevgidir. Biz birbirimizi seversek, birbirimize fizyolojik olarak kardeş olduğumuzu hatırlarsak, o zaman bunlar bitecektir."

Programa, HDP Diyarbakır İl Başkanı Gülşen Özer de katıldı.