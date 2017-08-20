Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ROKETSAN ASELSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

Diyarbakır'da PKK'nın 4 sığınağı imha edildi

- İl Jandarma Komutanlığınca, Hani, Lice ve Çermik ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 18 Ağustos saat 21.00'den itibaren istihbarata dayalı "Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik" operasyonu başlatıldı - Operasyon kapsamında Çermik ilçesinde teröristlerin kullandığı 4 sığınakta silah, mühimmat, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK'nın 4 sığınağı imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Hani, Lice ve Çermik ilçeleri kırsalındaki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, patlayıcı yüklü araçların bulunması, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, narkoterörle mücadele kapsamındaki uyuşturucunun bulunması amacıyla 18 Ağustos saat 21.00'den itibaren istihbarata dayalı "Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Çermik ilçesi Aşağışeyhler kırsal mahallesi sınırları içerisinde, dün tespit edilen 4 sığınakta, 7 antipersonel roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 405 muhtelif uzun namlulu silah fişeği, 22 dolu tüp, 2 bin 260 pil, 35 muhtelif kitap, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca aynı operasyon kapsamında dün Hani ilçesi Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde bir grup teröristle yaşanan temas sonucu, bir terörist, M16 piyade tüfeği, bu tüfeği ait 5 şarjörü, 148 fişek ile 2 el bombasıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

- 14 bin kök Hint keneviri

Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesi Daralan kırsal mahallesi sınırları içerisindeki 3 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 14 bin 650 kök Hint keneviri ve 61 kilo 160 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri ile Hint keneviri, savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edildi, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve uyuşturucu ise muhafaza altına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik" OperasyonuÇermikDiyarbakırHaniLice
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5