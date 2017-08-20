Diyarbakır'da PKK'nın 4 sığınağı imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Hani, Lice ve Çermik ilçeleri kırsalındaki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, patlayıcı yüklü araçların bulunması, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, narkoterörle mücadele kapsamındaki uyuşturucunun bulunması amacıyla 18 Ağustos saat 21.00'den itibaren istihbarata dayalı "Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Çermik ilçesi Aşağışeyhler kırsal mahallesi sınırları içerisinde, dün tespit edilen 4 sığınakta, 7 antipersonel roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 405 muhtelif uzun namlulu silah fişeği, 22 dolu tüp, 2 bin 260 pil, 35 muhtelif kitap, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca aynı operasyon kapsamında dün Hani ilçesi Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde bir grup teröristle yaşanan temas sonucu, bir terörist, M16 piyade tüfeği, bu tüfeği ait 5 şarjörü, 148 fişek ile 2 el bombasıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

- 14 bin kök Hint keneviri

Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesi Daralan kırsal mahallesi sınırları içerisindeki 3 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 14 bin 650 kök Hint keneviri ve 61 kilo 160 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri ile Hint keneviri, savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edildi, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve uyuşturucu ise muhafaza altına alındı.