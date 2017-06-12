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Diyarbakır'da PKK'ya ait tünel, mağara ve 3 sığınak imha edildi

- Terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilçede, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor - Operasyonda, terör örgütüne ait tünel, mağara ve 3 sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait tünel, mağara ve 3 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilçede yürütülen operasyonda, teröristlerce kullanılan tünel, mağara ve 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 ilçede bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta saat 22.00'de 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Operasyon kapsamında dün bir köy ve mezradaki 5 ev ve eklentisinde arama yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu 5 kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı, aranma kaydı bulunan "kayıp şahıs" göz altına alındı.

Teröristlerce kullanılan tünel, mağara ile 3 sığınak içinde ve çevresinde yapılan aramada 15 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 41 PKMS (biksi) fişeği, 51 muhtelif fişek, 215 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir bidon mazot, güneş paneli, güneş paneli şarj cihazı, bağlantı kablosu, batarya bloğu, 29 kalaşnikof şarjör kılıfı, bir takım terörist kıyafeti, sırt çantası, kar botu, çok miktarda örgütsel doküman, sıhhi malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Savcılığının talimatıyla tespit edilen tünel, mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen sıhhi malzeme, örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edildi.

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"Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"DiyarbakırTerör örgütü PKKTünel
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