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Diyarbakır'da polis vatandaşın yeni yılını kutladı

- Diyarbakır Emniyet Müdürü Aslan, yol kontrolünde sürücü ve yolcular ile görevli polislerin yeni yılını kutladı - Kontrol noktasına gelen üç kadın, görevli polislere yılbaşı sürprizi olarak yaş pasta ikramında bulundu

Diyarbakır'da polis vatandaşın yeni yılını kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kontrol noktalarında görevli polisler vatandaşların yeni yılın kutladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, yol kontrolünde sürücü ve yolcular ile görevli polislerin yeni yılını kutladı.

Aslan, müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri ile geldiği Sur ilçesindeki kontrol noktasında görev yapan meslektaşlarının yeni yılını kutlayarak, sohbet etti.

Sürücü ve yolcuların yeni yılını tebrik eden Aslan, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldıklarını anlattı.

Sürücülerle sohbet eden, çocuklara da oyuncak hediye eden Aslan, yaptığı açıklamada, halkın bu geceyi daha rahat geçirebilmesi için 4 bin polisin görev yaptığını söyledi.

Diyarbakır halkının yeni yılını kutlayan Aslan, şöyle konuştu:

"Huzur ve güvenin sağlanması için geldiğimiz günden beri yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. 2017 yılında Diyarbakırımızın huzuru için arkadaşlarımızla daha çok çalışma gayreti içinde olacağız. Amacımız Diyarbakır'ın halkının bizden de talepleri olan güvenliğin daha üst seviyelere çıkarılmasıdır. 2017 yılı bizim ve Diyarbakır halkı için daha huzurlu olacağına ben ve arkadaşlarım bunun inancı içerisindeyiz. Diyarbakır halkıyla bunu başaracağız."

- Kontrol noktasında görevli polislere pasta ikramı

Kontrol noktasına gelen 3 kadın, görevli polislere yılbaşı sürprizi olarak yaş pasta ikramında bulundu.

Pasta ikramında bulunan kadınlardan Figen Kızıl, polislerin zor bir görevi icra ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Son dönemde yaşanan olaylar hepimizi yeterince üzüyor. Polislerimiz bugünlerde huzurumuzu sağlayan taraf olduğu ve şu an herkes sıcak evinde onlar burada görevde oldukları için küçük bir sürpriz yapmak istedik. Hayırlı güzel bir sene olsun onlar için kazasız, belasız, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum tüm ülkeye ve polislerimize."


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