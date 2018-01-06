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Diyarbakır'da "POS cihazı tefecileri"ne operasyon

- Kent merkezinde 3 işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 3 işyerinde POS cihazıyla tefecilik yapıldığını tespit etti.

Eş zamanlı olarak 3 adrese düzenlenen operasyonda, işyerlerinde 10 POS cihazı ve 45 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili Ç.K, M.A.Ç, V.Z, M.G, F.G. ve R.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam sürüyor.

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DiyarbakırPOS CihazıTefecilik
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