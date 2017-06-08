Diyarbakır'da ramazan denetimleri

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ramazan dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmeler ikaz edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, halk sağlığına önem verdiklerini ifade ederek, "Alo 174 gıda hattına" gelen ihbarları da anında değerlendirdiklerini söyledi.

Kentte 81 gıda kontrol görevlisiyle denetim yaptıklarına işaret eden Atalar, şöyle konuştu:

"2016 yılında 10 bin 614 denetim gerçekleştirdik, 31 işletmeye 167 bin lira idari ceza uyguladık. Bu yılın ilk beş ayında 5 bin 844, ramazan ayı içerisinde ise 963 iş yerini denetledik. 11 işletmeye ceza uygulandı. Özellikle çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadığını ve üretimde kullanılan ham maddelerin uygunluğu denetimlerde kontrol edildi."

- Fırınlar ikinci kez denetlendi

Denetimleri sadece kontrol uygulamak için yapmadıklarını anımsatan Atalar, sağlıklı gıdanın üretimi konusunda tüm aşamalar hakkında eğitici bilgiler verildiğini kaydetti.

Atalar, kent genelinde ramazan ayı dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını dile getirerek, "Ramazan ayında 551 fırın ikinci kez denetlendi, toplu tüketim yerleri tek tek detaylı incelendi. Uygun şartlarda üretim yapmayan işletmelere fırsat vermeyeceğiz. Kimsenin halkımızın sağlığıyla oynamasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.