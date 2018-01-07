Diyarbakır'da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında, "Gençlik Şühedanın İzinde" yürüyüşü düzenlendi.



Merkez Yenişehir ilçesi Sümer Parkı önünde toplanan aralarında Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Müftüsü Müftü Burhan İşliyen, İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Valilik Binası'na kadar yürüdü.



Türk bayraklarını taşıyan kalabalık, şehitler için okunan duaların ardından dağıldı.



Kaymakam Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle anlamla bir programda gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, gençleri milli manevi değerleriyle en güzel şekilde yetiştirmenin başlıca görevleri olduğunu ifade etti.

Kartal, "Türk milleti çok büyük badireler atlatarak bugünlere gelmiştir. Çanakkale'yi, Kut'ul Amare'yi, Sarıkamış'ı, Süveyş Kanalı'nda ve dünyanın dört bir yanında kanlarını akıtmış dedelerimizin şehadet şerbetlerini içtiklerini ve bize bu memleketi hediye ettiklerini bilmek çok önemli." diye konuştu.

Bütün katılımcılara teşekkürlerini ileten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Demir de "Bugün Diyarbakır ecdanı yad ediyor. Ecdadımız geçmişte canını feda ederek, bugün yaşamamızın temel sebebi olmuşlardır." dedi.









