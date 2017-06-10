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Diyarbakır'da şehit asker için tören

- Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fazlıoğlu'nun cenazesi törenle memleketine gönderildi

Diyarbakır'da şehit asker için tören

DİYARBAKIR (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Fazlıoğlu'nun cenazesi, törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi

Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ile şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

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BatmanDiyarbakırKozluk IlçesiSoner Fazlıoğluşehit
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