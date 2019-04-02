Diyarbakır'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen, "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" törenle açıldı.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde TÜYAP, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuar 6 Nisan'a ziyarete açık olacak.

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarımın insanoğlu için stratejik bir alan haline geldiğini belirterek, insan neslinin devamı için, beslenme ve gıdanın olmazsa olmaz bir ihtiyaç sayıldığını aktardı.

Güzeloğlu, teknolojiyi tarıma uyarlayıp, verimi en ideal bazda elde etmeyi amaçlayarak tarımın yeniden yorumlanması gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye ve Diyarbakır'ın bu açıdan çok büyük fırsatlar içerdiğini belirtti.

- Silvan Projesi

Diyarbakır'ın küresel ısınmaya karşı mevcut su kaynakları ve dünya çapında bir dönüşüm ve üretim projesi olan Silvan Projesi ile yepyeni bir geleceğe doğru emin ve kararlı adımlarla yürüdüğünü belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Sulanabilir ve tarım yapılabilir alanlarıyla Diyarbakır, Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretim varlığında ilk üçte yer alan belirleyici bir şehir. Diyarbakır sadece üreten değil, ürettiği alanda piyasayı belirleyen kimliğiyle bu potansiyelini yakın gelecekte teknolojiyi kullanarak, verimlilik üzerine yoğunlaştıracak. 2023'ün yıldız projelerinden biri olan Silvan Projesini bitirerek, sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı tarımsal merkezi haline geleceğiz. Bunun işaretlerini bugünden alıyoruz."

Güzeloğlu, yabancı ve yerli yatırımcılar için Diyarbakır'ın çekim alanı olduğuna işaret ederek, "235 bin hektar sulanabilir arazisiyle, su rejimini yönetmesiyle Diyarbakır dünyayı besleyen bir kent iddiasındadır. Diyarbakır Ticaret Borsası, fiyat belirleyen dünya çapında bir borsa haline gelecektir. İddiamız, heyecanımız ve hedefimiz büyük. Bunu yapacak gücümüz, inancımız ve birikimimiz var. Çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz." diye konuştu.

- "Tarım arazileri için köklü çözüm üretmeliyiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya da "Tarım arazileri için köklü çözümleri gündeme taşıyıp çözüm üretmeliyiz. Teknoloji ve bilgiyi tarım arazilerine uygulamamız, tarımsal teknolojiyi, üretimde, tarımda hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Sertkaya, bakanlık olarak fuarlara her türlü desteği verdiklerini anlatarak, fuarların teknolojiyi üreten ve o teknolojiyi uygulamak isteyenleri bir araya getiren köprü olduğunu kaydetti.

Üreticileri tarımsal teknoloji ve bilgiyle buluşturan, firmalara büyük imkanlar sunan fuarların ülke ve bölge ekonomisine, tarım sektörünün gelişimine büyük bir ivme kazandırdığını ifade ederek, fuarın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

- "Diyarbakır arz ve talebin buluşma noktası haline geldi"

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise dünyanın dört bir tarafından 100'ü aşkın yabancı ziyaretçinin, iş bağlantısı kurmak üzere fuara katıldığını söyledi.

Alagöz, Diyarbakır'da düzenlen fuarın bölgesel olmaktan çıkıp adım adım uluslararası fuar olma niteliğini kazanmaya başladığına dikkati çekerek, "Diyarbakır uluslararası arz ve talebin buluşma noktası haline geldi." dedi.

Fuar kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü korosunun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıların ardından "Malak Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada, dereceye giren malak sahiplerine çeşitli ödüller verildi.



