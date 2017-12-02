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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü

- Kazada 1 hakim ve 1 avukat yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 hakim ve 1 avukat hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolu 40. kilometresinde Elazığ Adliyesinde görevli olduğu öğrenilen hakim Murat Binici idaresindeki 25 EN 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada, Binici olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve avukat İrem Çağır da ağır yaralandı.

Çağır, olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Diyarbakır
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