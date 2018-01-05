Diyarbakır'da yankesiciye suçüstü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kadının cebinden cep telefonunu çalmak isteyen yankesici suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Güven Timleri, kent genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu duraklarda yankesicilik olaylarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde otobüs durağında şüpheli bir şahsın M.D. ismindeki kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle cebinden çalmaya çalıştığını fark etti.

Suçüstü yakalanan E.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemede E.T'nin başka bir otobüs durağında başka bir kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklandı.