Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yasa dışı bahis oynatılan yerlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ahlak Büro ekiplerince, yasa dışı bahis oynatan yerlere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.
Bismil Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara göz açtırmayacaklarını belirtti.
Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için operasyonların süreceğini de vurguladı.