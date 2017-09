Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü yasa dışı örgüt, ideoloji ve faaliyetler, eğitim kurumlarında ve alanlarında asla bulunamayacak." dedi.

Güzeloğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısında, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle okul güvenliği konusunda yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Diyarbakır'da bin 631 okuldaki 13 bin 962 derslikte 440 bin öğrencinin eğitim öğretime başlayacağını belirten Güzeloğlu, kentte 19 bin 937 öğretmenin eğitim vereceğini söyledi. Güzeloğlu, 3 bin 168 yerleşim biriminde 70 bin 293 öğrencinin, 5 bin 522 araçla 351 okula taşınacağını bildirdi.

"En değerli varlıklarını bizlere emanet eden anne ve babaların bu emanetini en güzel şekilde eğitmek ve yetiştirmek bizim en temel vazifemizdir. Çocuklarımızın sadece okulda değil evinden okula kadar olan yol, trafik ve okul çevresi dahil güvenliklerinin sağlanması, en küçük bir sorunun yaşanmaması da temel önceliğimizdir." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerinin okul çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapacağını anlattı.

Eğitim öğretimle ilgisi olmayan kişilerin okul çevresinde bulunmamasını sağlayacaklarını kaydeden Güzeloğlu, sabah evinden keyifle çıkan bir çocuğun, sevincinin ve okulla buluşmasının önündeki en küçük bir olumsuzluğun yaşanmamasını hedeflediklerini söyledi.

Güzeloğlu, çocuklara sigara ve alkol gibi maddelerin satılmamasına ilişkin kararlı şekilde uygulama yapacaklarını, bu noktada en ufak bir tespitin bile çok ağır şekilde idari ceza ve adli yaptırıma konu edileceğini vurguladı.

Çocukların geleceğini, sağlığını, beyni ve bedeninin gelişmesini yok edecek bu tip zararlı alışkanlıkların ve maddelerin okul çevreleriyle ilişkisinin kesileceğine işaret eden Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü yasa dışı örgüt, ideoloji ve faaliyetler, eğitim kurumlarında ve alanlarında asla bulunamayacak. Okul servis araçlarından başlayarak her alan eğitim ve öğretimin doğrudan ilgili ve sorumlu olduğu alanlardır. Her türlü terör örgütünün, uzantılarının, ideolojik yansımalarının ve faaliyetlerinin okul, okul çevresi ve öğrencileri hedef almasına asla izin verilmeyecek. Bu konuda devletimizin kararı açık ve nettir."

Öğrencilerin madde bağımlılığı ve zararlı tüm alışkanlıklardan korunması için park, bahçe ve kamuya açık alanlarda sık sık denetimler yapılacağını anlatan Güzeloğlu, çocuklara yönelik sorumluluğun ve farkındalılığın artırılacağını sözlerine ekledi.