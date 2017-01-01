Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Diyarbakır'da yeni yılda nöbet tutan polislere ikram yaptılar

- Diyarbakır'da AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri uygulama noktalarında nöbet tutan polislere çay, lokum ve kek ikram ederek yeni yıla birlikte girdi

Diyarbakır'da yeni yılda nöbet tutan polislere ikram yaptılar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri uygulama noktalarında nöbet tutan polislere çay, lokum ve kek ikram ederek yeni yıla birlikte girdiler.

Diyarbakır’da uygulamasında görevli polisler, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları ve üyeleri tarafından nöbet başında unutulmadı.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Akyıldız ve gençlik kolları üyeleri şehrin farklı noktalarında nöbet tutan polisleri ziyaret ederek ikramda bulundu. Nöbet tutan polisler yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akyıldız, yaptığı açıklamada zor şartlarda nöbet tutan polisleri ziyaret ederek moral verdiklerini söyledi.

"Biz havada geyikle dolaşan Noel Babanın değil, karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız" diyen Akyıldız, Diyarbakır AK Parti Gençlik kolları olarak bu gece vatansever polis kardeşlerinin yanında bulunduklarını ifade etti.

Mekke'yi fetheden kahraman sahabeler gibi sahabeler şehrinde dini İslamı, vatanını ve milletini koruyan polis kardeşlerinin nöbet tuttuğu noktaları ziyaret ederek her daim onların yanında olduklarını göstermek istediklerini bildiren Akyıldız, "Yıl boyunca Diyarbakır da terörün gölgesinde gündüzüyle, gecesiyle, yağmuruyla, çamuruyla, soğuğuyla, sıcağıyla görev yapan kahraman polislerimize, bizde yılın bu son gününde yanlarında olduk ve sıcak içecek ikramında bulunduk." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Diyarbakır Gençlik KollarıDiyarbakır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.