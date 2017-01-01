Diyarbakır'da yeni yılda nöbet tutan polislere ikram yaptılar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri uygulama noktalarında nöbet tutan polislere çay, lokum ve kek ikram ederek yeni yıla birlikte girdiler.

Diyarbakır’da uygulamasında görevli polisler, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları ve üyeleri tarafından nöbet başında unutulmadı.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Akyıldız ve gençlik kolları üyeleri şehrin farklı noktalarında nöbet tutan polisleri ziyaret ederek ikramda bulundu. Nöbet tutan polisler yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akyıldız, yaptığı açıklamada zor şartlarda nöbet tutan polisleri ziyaret ederek moral verdiklerini söyledi.

"Biz havada geyikle dolaşan Noel Babanın değil, karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız" diyen Akyıldız, Diyarbakır AK Parti Gençlik kolları olarak bu gece vatansever polis kardeşlerinin yanında bulunduklarını ifade etti.

Mekke'yi fetheden kahraman sahabeler gibi sahabeler şehrinde dini İslamı, vatanını ve milletini koruyan polis kardeşlerinin nöbet tuttuğu noktaları ziyaret ederek her daim onların yanında olduklarını göstermek istediklerini bildiren Akyıldız, "Yıl boyunca Diyarbakır da terörün gölgesinde gündüzüyle, gecesiyle, yağmuruyla, çamuruyla, soğuğuyla, sıcağıyla görev yapan kahraman polislerimize, bizde yılın bu son gününde yanlarında olduk ve sıcak içecek ikramında bulunduk." diye konuştu.