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Diyarbakır'da yılın ilk bebeği oldu

- Kentte yılın ilk çocuğu Süleyman ve Amine Çeçen çiftinin ikinci çocuğu olan "Sudeysi" oldu

Diyarbakır'da yılın ilk bebeği oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da 2017 yılının ilk bebeği, Süleyman ve Amine Çeçen çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen "Sudeysi" oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde 00.00'da normal doğumla 3 kilo 300 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Çeçen, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Baba Süleyman Çeçen, doğan bebeğin ikinci çocukları olduğunu söyleyerek, "Çocuğumun ismini Sudeysi koyacağım. Yeni yılın memlekete barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk bebeğini ziyaret eden Hastanenin Başhekim Yardımcısı doktor Mehmet Rıfat Göklü, anne ve babayı tebrik etti.

Yılın son gününde hastanede 34 doğum gerçekleştiğini kaydeden Göklü, Diyarbakır'da 2016 yılında 22 bin 950 çocuğun doğduğunu söyledi.

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