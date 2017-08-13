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Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

- Diyarbakır-Silvan karayoluna PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi

Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan karayolunun 50. kilometresinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, menfez içine uzanan kablo bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede PKK'lı teröristlerce menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiğinin belirlenmesi üzerine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Hasar oluşan yol, daha sonra ulaşıma açıldı.




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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEl Yapımı PatlayıcıImhaSilvan
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