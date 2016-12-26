Diyarbakır'dan Haleplilere 210 ton un yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da temin edilen 210 ton un, Haleplilere gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Halep'teki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Halep'e Yol Açın" yardım kampanyası kapsamında İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneğinin (İhvan Der) katkısı ve Dicle Üniversitesinden (DÜ) 9 öğrenci kulübünün düzenlediği kermesten sağlanan gelirle temin edilen toplam 210 ton un, İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğine teslim edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi'nde, 210 ton unu taşıyan 3 tır ve 5 kamyonun bölgeye uğurlanması öncesinde açıklama yapan Diyarbakır Vali Yardımcısı Taner Bircan, Suriye'de bir dram yaşandığını, bu nedenle birçok insanın mağdur olduğunu ve evini terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Devletin bütün kurumları tarafından mağdur vatandaşlar için ciddi çaba sarf edildiğini belirten Bircan, sivil toplum kuruluşlarının çabalarına da değindi.

Bircan, Suriye'de mağdur olanlara 210 ton gıda malzemesini göndermek için bir araya geldiklerini ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Barış Oktay da Diyarbakır'dan bugün gönderilecek yardımlarla bugüne kadar 20 tır dolusu yardımı bölgeye ulaştırmış olacaklarını aktardı.

Kampanya kapsamında bölgeye 75 ilden İHH aracılığıyla 906 yardım tırı gönderildiğini söyleyen Oktay, Diyarbakır'ın en çok yardım yapan iller arasında yer aldığını anlattı.

Kentteki sığınmacılara da yardımların sürdüğünü bildiren Oktay, "Suriye'deki ve Suriye'den buraya gelen kardeşlerimize yardımlarımız devam ediyor. Diyarbakır halkının yardımlar konusunda göstermiş olduğu ilgilinin artarak devam etmesi lazım." diye konuştu.

- Kermesten 45 bin lira

Dicle Üniversitesindeki 9 öğrenci kulübü adına konuşan Abdullah Recai Hatipoğlu da "Dicle Üniversitesi Müslüman gençliği Halep'e ensar oluyor." sloganıyla, 12-16 Aralık'ta bir kermes düzenlediklerini ve kermesin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Kermesten 45 bin lira gelir elde edildiğini söyleyen Hatipoğlu, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç'ın okuduğu duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar ve kamyonlar bölgeye uğurlandı.