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Diyarbakır'dan Haleplilere yardım

- Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesince Halepliler için toplanan yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi - İl Müftüsü İşliyen: - "Diyarbakır'ımız hem kendi yarasını sarmaya çalışırken, bir taraftan da mağdur ve mazlum kardeşlerinin yarasını sarmaya çalışıyor"

Diyarbakır'dan Haleplilere yardım

DİYARBAKIR (AA) - Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesince Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen, Bağlar ilçesi Hazreti Ebubekir Cami önünde yardım malzemelerinin yüklendiği araçların hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Haleplilere yardım kampanyası başlattığını anımsattı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi için bir süre önce başlatılan kampanyaya Türkiye'nin dört bir tarafından destek sunulduğunu vurgulayan İşleyen, "Diyarbakır'ımız hem kendi yarasını sarmaya çalışırken bir taraftan da mağdur ve mazlum kardeşlerinin yarasını sarmaya çalışıyor. Diyarbakır asli ruhuna, asli değerlerine sahip çıkıyor." dedi.

Bugün 6 tır yardım ile Halepli Müslümanlara yardımlarını ulaştıracaklarını aktaran İşliyen, "Tüm halkta çok önemli bir hassasiyet var. Tek vücut ve tek ümmet olduğumuzu, rengi, dili, coğrafyası ne olursa olsun bütün Müslümanların derdiyle dertlendiğimizi, Diyarbakır'daki Müslümanların da dertlendiğini göstermesi bakımından çok önemsiyoruz." diye konuştu.











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