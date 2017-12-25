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Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Noel ayini yapıldı

Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Noel ayini yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Noel Bayramı dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Sur ilçesinde Lalebey Mahallesi'ndeki tarihi kilisede Papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okudu. Cemaat üyelerinin mum yakarak dua ettiği ayinin sonunda kiliseye gelenlere çörek ve şeker ikram edildi.

Papaz Akbulut, yaptığı konuşmada, bayram dendiği zaman akla barış geldiğini söyledi.

Noel Bayramı'nın Hristiyan dünyası için çok önemli olduğunu belirten Akbulut, "Bu bayramın bütün dünyada barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Özellikle Ortadoğu'da savaşların yaşandığı bölgelere barış gelmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kudüs'ün Hazreti İsa'nın doğduğu şehir olduğunu anımsatan Akbulut, "Kudüs, Hristiyanlık dünyası için de çok önemli bir şehir. Birilerine mal etmek doğru değil. Kudüs üç dinin de olduğu yer. Böyle olması hoştur. Üç din de bunu paylaşsın, ne olacak." diye konuştu.

Muhabir: Ahmet Kaplan

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırMeryem Ana KilisesiNoelTürkiyeYusuf Akbulut
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