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Diyarbakırlı bin yetim çocuğa kırtasiye yardımı

- Yetimler Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, aralarında terör mağdurları ve Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu bin yetim çocuğa kırtasiye yardımı yaptı

Diyarbakırlı bin yetim çocuğa kırtasiye yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bin yetim çocuğa kırtasiye yardımında bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki vakıf binasında gönüllüler tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleriyle doldurulan çantalar, aralarında terör mağdurları ve Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu yetim çocuklara dağıtıldı.

Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, AA muhabirine, bin yetim çocuğa kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti.

Diyarbakır'daki yetim çocukların ailelerine de yardım ulaştırdıklarını ifade eden Karavil, "Tüm hayırseverlerden yetimlere sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Düzenli olarak her ay yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Karavil, "Her geçen gün yetim çocuklarımızın sayısı artıyor. Bu yardımların tümünü hayırseverlerin katkılarıyla yapıyoruz. Bu da gösteriyor ki toplumun yetimlere karşı hassasiyeti var. Önemli olan hayırseverleri yetim çocuklarla buluşturmaktır." diye konuştu.

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DiyarbakırYetimYetimler Vakfı
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