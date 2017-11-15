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Diyarbakırlı zihinsel engelli gençler Boğaz turu yaptı

- Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen zihinsel engelli gençler Boğaz turu yaparak gönüllerince eğlendi

Diyarbakırlı zihinsel engelli gençler Boğaz turu yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen zihinsel engelli gençler Boğaz turu yaptı.

Derneğin Diyarbakır şubesinden gelen zihinsel engelli gençler, "Valide Sultan" gemisiyle İstanbul Boğazı'nda tur atarak, gönüllerince eğlendi.

Halk oyunu grubunda yer alan ve geziye yöresel kıyafetleriyle katılan 10 zihinsel engelli genç, yöreye özgü türküler söyleyip folklor gösterisi sundu.

- "Engelliler hayatın her yerinde var"

Geziye katılan dernek başkanı Lokman Ayva, gençlerle yakından ilgilendi.

Ayva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere yönelik ön yargıları kırmak istediklerini söyledi.

"Kardeşim olur musun?" projesi kapsamında derneğin İsviçre ve Diyarbakır şubelerinin "kardeş şube" olduğunu belirten Ayva, "İsviçre Beyazay şubemiz, Diyarbakır'da zihinsel engellilerin eğitim aldığı okulun eksiklerini giderdi. Süreç içinde zihinsel engellilerin oluşturduğu halk oyunları ekibinin tek hayalinin İstanbul'u gezmek olduğunu öğrendik. Buna kayıtsız kalamazdık." diye konuştu.

Ayva, engelli olmanın hayatın dışında kalmak olmadığını dile getirerek, "Engelliler, hayatın her yerinde var. Çanakkale'yi de İstanbul'u da gezerler, folklor de oynarlar. Türkiye'de engellilere katkı sağlamak amacıyla yürütülen birçok uygulama var. Biz de bu uygulamalara katkı sağlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli gençler, iki gün boyunca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

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