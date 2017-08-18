DKMP'den Gümüşkum Tabiat Parkı'na ilişkin açıklama:

MERSİN (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP), Mersin'deki Gümüşkum Tabiat Parkı'nın satılığa çıkarıldığı ve betonlaştırılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Mersin merkezli yerel bir gazetede yer alan, 100. Yıl Tabiat Parkı olarak da bilinen Mezitli ilçesindeki parkın, tesis ve yapılaşma maksatlı ihale edildiği ve sahanın satılığa çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bölgenin betonlaştırılacağı iddiasının asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Sahanın betonlaştırılacağı ve yapılaşma maksatlı ihale edildiği bilgisi asılsız olup, aksine sahada mevcut halde bulunan eski beton yapılar kaldırılarak saha tabii görüntüsüne kavuşturulacaktır. 2016 yılında belediye tarafından sahil kısmında yapılan beton yürüyüş yolunun, deniz kaplumbağalarının geçişini engellemesi nedeni ile kurumumuzca kaldırtılmış ve gelişme planında sahanın kumsal olmayan ve deniz görmeyen kuzey kısmında tabii yapıda yürüyüş yolu planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılacak işletmecilik ihalesinde hiçbir şekilde betonarme yapı, tesis veya otel öngörülmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aksine yıkılacak olan betonarme yapıların yerine, kıyı ve imar kanununa uygun sahanın koruma statüsü ve tabiat ile uyumlu, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte büfe, alanın kuzey kısmında kır lokantası, yürüyüş yolu ve kıyı harici piknik alanlarının tanzimi planlanmıştır. Planlanan işler için sahada kesinlikle ağaç kesimi yapılmayacaktır. Söz konusu alana ait yapılacak olan işletmecilik ihalesi şartları Onaylı Gelişme Planı hükümlerinin uygulanması şartı ile gerçekleştirilecektir."

İhaleye ait muhammen bedel tespitinin DKMP Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacağının kaydedildiği açıklamada, bedelin, geniş bir alana ait sahanın korunması, temizliği ve güvenliğinin sağlanması ile giriş ücretlerine mukabil öngörüldüğü aktarıldı.

- Deniz kaplumbağalarının merkezi ihale kapsamı dışında

Sahanın 49 yıllığına ihale edileceği iddiasının da doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haberde yer alan sahanın 49 yıllığına ihale edilecek iddiası hatalı olup, alanın 5 yıllığına ihalesi gerçekleştirilecektir. Saha işletmeciliği, işletmecilik ihalesini kazanan işletmeci tarafından sahada öngörülen, gelişme planı ve ihale şartname veya sözleşmesinde belirtilen iyileştirmeler neticesinde oluşacak giderlerine istinaden makamın uygun görüşleri ile en fazla 29 yıla kadar uzatılabilecektir. Sahanın 13,73 hektar kısmı kıyı kenar çizgisi altında bulunmakta olup, bu kısımdaki alan için 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. Aynı zamanda sahil kısmında deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalı, Gelişme Planı hükümlerince koruma altına alınmıştır. Bakanlığımıza ait 'Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi' ihale kapsamı dışındadır. Netice itibarıyla Gümüşkum (100. Yıl) Tabiat Parkı için hazırlanmış olan Onaylı Gelişme Planı'nın temel hedefi, ana kaynak değerlerinden olan başta deniz Kaplumbağaları ve kum zambağı olmak üzere biyolojik kaynak değerlerinin korunmasını sağlamaktır."