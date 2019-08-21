DKMP'den yaban hayvanlarına su takviyesi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sıcak geçen yaz günlerinde yaban hayvanlarının susuz kalmaması için belirli alanlarda su havuzları yapıyor.



DKMP Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum çalışanları sıcak geçen yaz günlerinde yaban hayvanlarının susuz kalmaması çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Burdur'da da bu tür faaliyetler gerçekleştiren DMKP Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda küçük su havuzları oluşturarak bu hayvanların su ihtiyacını karşılıyor.



Oluşturulan küçük su havuzlarını "fotokapan" ile izleyen yetkililer, yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.



Burdur'da elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla su havuzlarını kullandığı görüldü. Özellikle yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve ala karganın, oluşturulan alanlara gelip su içmeleri kameralara yansıdı.



