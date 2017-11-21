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Doğa harikası Üzümdere fotoğrafçıların gözdesi

Orta Toroslar'ı oluşturan Giden Gelmez Dağları'nın eteğindeki Üzümdere Milli Parkı ve kanyonu, el değmemiş doğası ile sonbaharda da fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğa harikası Üzümdere fotoğrafçıların gözdesi

KONYA (AA) - Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Toroslar'ı oluşturan Giden Gelmez Dağları'nın eteğindeki Üzümdere Milli Parkı ve kanyonu, eşsiz doğası ile dört mevsim doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarındaki kanyona, Antalya'dan 165 kilometre, Konya'dan ise 186 kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılıyor.

Ortasından geçen, yaz kış buz gibi su akan derenin hayat verdiği doğa harikası kanyon, sonbaharda büründüğü hazan renkleri ile fotoğraf meraklılarına güzel kareler yakalama imkanı sunuyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinden bölgeye gelen fotoğrafçılardan Hasan Zorlu, Üzümdere'de dört mevsim ayrı güzellikte fotoğraf çekme imkanı bulduklarını belirterek, "Seydişehir'den 80 kilometre yol katederek geldik. Fotoğraf tutkusu bizi buralara kadar taşıyor. Üzümdere mutlaka görülmesi gereken bir yer. Yağmur da olsa, ıslansak da buralarda bizi çeken bir şeyler var." diye konuştu.

Fotoğrafçı Adnan Taşçı da "Üzümdere'nin her mevsim ayrı bir güzelliği var. Görmeyenlerin mutlaka görmesini isterim. Çok beğeneceklerinden kuşkuları olmasın." dedi.

Muhabir: Fahri Kubilay

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