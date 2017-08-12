Doğa koruma ekipleri sokak hayvanlarını da unutmuyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince park ve bahçelere su ve mama kapları yerleştiriliyor, isteyen vatandaşlara ücretsiz kap dağıtılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerinin sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlerdeki sokak ve cadde başları ile park ve bahçelere su ve mama bulunan kaplar yerleştirdiğini söyledi.

Havanın sıcak olması nedeniyle isteyen vatandaşlara da ücretsiz kap dağıtmaya başladıklarını dile getiren Seven, "Vatandaştan tek ricamız bunları bulundukları yerde muhafaza etsinler çünkü kapları bıraktığımız yerde bir daha bulamıyoruz, tekrar bırakıyoruz. Bu konuda sıkıntı yok ama vatandaşlar da sahiplenirlerse çok daha güzel olacak." dedi.

Sokak hayvanlarının ihtiyacının karşılanması için çaba gösterdiklerini aktaran Seven, "Bugüne kadar 350 kap dağıttık. Yoğun ilgi gördük, çok da memnunuz. Elimizden geldiği kadar talepleri karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Onların yerine kendimizi koyabilmemiz gerekiyor"

Oturduğu site çevresinde bulunan sokak hayvanları için kurum binasına kap almaya gelen Özlem Derse de verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Derse, şunları kaydetti:

"Birçok kedi, köpek ve kuşun açlık ve susuzluktan öldüğüne şahit oluyoruz. Vatandaşlar duyarlı olsunlar, sokak hayvanlarını düşünsünler. Bir kap su ile biraz yemek hiç kimseye zarar vermez. Sokak hayvanları için bir kap almak için kuruma gelmek zor bir şey değil. Hava çok sıcak, biz yemek, su ihtiyacını temin edebilirken zorlanıyoruz. Onların yerine kendimizi koyabilmemiz gerekiyor."

Özcan Köçer de birimden aldığı kaba su ve yemek artığı bırakarak oturduğu mahalledeki sokak kenarına yerleştirdiğini söyledi.

Sokakta yaşayan kuş, köpek ve kedilerin, yemek bulmakta büyük zorluk çekmese yüksek sıcaklıktan dolayı su bulma konusunda çok sıkıntı yaşadığını aktaran Köçer, bu nedenle hayvanların yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak için kap aldığını vurguladı.

- "Su bulmakta zorlanıyorlar"

Aldığı kapla bina çevresindeki hayvanların ihtiyacını karşılamaya çalıştığına işaret eden Köçer, "Hayvanlara yardımcı olmamız lazım, onlar da canlıdır. Vatandaşa çağrım gidip Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden bu kapları alsınlar. Hava sıcaklıkları çok yüksek. Sokak hayvanları özellikle su bulmakta zorlanıyorlar. Hayvanlar, bir şekilde çöplerden de olsa yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirler ama su bulmakta zorlanırlar." diye konuştu.