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Doğa Sigorta, Kristal Elma'ya sponsor

- Doğa Sigorta, bu sene 30’uncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali'nin sigorta sponsoru oldu

Doğa Sigorta, Kristal Elma'ya sponsor
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İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, bu sene 30’uncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali’nin sigorta sponsoru oldu.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, sponsorluk kapsamında festival mekanı, Doğa Sigorta'nın güvencesi altında olacak.

Geçen sene de festivalin sigorta sponsorluğunu üstlenen Doğa Sigorta, bu yıl da festivale desteğini sürdürerek sponsorluğunu gelenekselleştirdi.

Sektöre yenilikler katmayı, teknolojik gelişimi ve ürün geliştirmeyi misyon edinen marka, bu misyona uygun olarak, yenilikçiliğin ve öncülüğün simgesi bir sektör olan reklamcılığın "en" anlamlı törenini sigortaladı.

2013 yılından itibaren dünyanın en önemli pazarlama–iletişim ustalarını konuk eden bir festivale dönüşen, Türkiye'nin "en" önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliğinde iki gün boyunca konuşmalar, atölyeler, canlı müzik ve konserler, 30. yıl özel sergisi, sektör yayınları ve ödül törenleri gerçekleştirilecek.

Bu seneki festivalde "Hız ve Esneklikle Uzun Vadeli Planlama", "Perakendede Otomasyon", "Şeffaflıkla Başa Çıkmanın Yolları", "İşlemsel Yaratıcılık", "Erkeğin Yeni Tanımı" ve "Kültürü Yakalamak" gibi dünyada da öne çıkan altı konu başlığı masaya yatırılacak.

Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali, bu sene 11-12 Ekim'de Bomontiada'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa SigortaKristal Elma
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