Doğa Sigorta’dan İLKSAN’a üyelerine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine özel poliçeler yapılması konusunda işbirliği yaptı.



Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Doğa Sigorta ve IMC Sigorta Brokerliği iş işbirliği ile İLKSAN üyeleri ve ailelerine özel hazırlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinin tanıtım ve sunum toplantısı, Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı ve Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel Müdürü Mintez Şimşek, De-Ha Genel Müdürü Fikret Kazar, IMC Sigorta Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Yurt ve Genel Müdür Yardımcısı Bora Şengünler’in katılımıyla İstanbul'da Doğa Sigorta merkez ofisinde gerçekleştirildi.



Açıklamaya göre, iş birliği kapsamında İLKSAN üyelerinin ve aile bireylerinin Doğa Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanırken, İLKSAN üyeleri, aile olarak sigortalanmak istediklerinde de ilave yüzde 5 aile indiriminden faydalanabilecekler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi ile İLKSAN üyeleri uygun prim ve ödeme koşullarıyla kişiye özel sağlık sigortası sahibi olacak ve Doğa Sigorta’nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler.



Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile İLKSAN Üyeleri, yıllık 8 kez muayene, muayene sırasında istenen tahlil ve tetkikler, yatış ve ameliyat harcamaları, Ankara ve İstanbul’daki 21-45 yaş grubundaki üyeler ve yakınları için yıllık 690 lira, diğer illerdeki 21-45 yaş grubundaki üyeler ve yakınları için yıllık sadece 550 lira primle faydalanabilecekler. İLKSAN üyeleri sigorta primlerini 8 taksitle ödeyebilecek ve sağlık sigortalarına özel olarak sunulan yüzde 15 vergi avantajından da yararlanalabilecekler.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile tüm İLKSAN üyelerinin son derece makul fiyatlarla anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından yararlanabileceğini ifade etti.



Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 2018 yılının ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135 büyüme sağladıklarının aktaran Kırmızı, “Bu alan bizim için en çok büyüme hedeflediğimiz alanların başında geliyor.” ifadesini kullandı.



Sektörün en iddialı şirketi olduklarını ve İLKSAN ile gerçekleşen şekilde farklı kurum ve kuruluşlarla özel iş birliklerine devam edeceklerini anlatan Kırmızı, 280 bin üyeye sahip İLKSAN ile hayata geçen iş birliği sonucu tamamlayıcı sağlık alanında çok daha geniş kitlelere ulaşacaklarını, üye ve üye ailelerinden gelen talepten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.



İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ise Doğa Sigorta ile anlaşmalarının çok verimli olacağına inandıklarını belirterek, sigortanın önemine dikkati çekti.



Birçok kişinin genelde ancak başına bir sorun geldiğinde sigortanın önemini fark ettiğini aktaran Yılmaz, ancak sağlığın güvence altına alınmasının çok önemli olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin geleceğinin emanet edildiği öğretmenlere bu hizmeti sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.



Yılmaz ayrıca öğretmenlerin özel hastanelerde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile aldıkları hizmetten çok memnun olduklarını, faydalarını çevreleri ile paylaştıkça projenin hızla yayılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.