Doğadaki 100 tür için koruma planı

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, gelecek yıla kadar 100 tür için koruma eylem planı hazırlanmasının hedeflendiğini belirterek, "İzmir'de akzambak, Şanlıurfa'da çizgili sırtlan, Afyonkarahisar'da Eber sarısı, Kahramanmaraş'ta sümbül, Trabzon'da dağ horozu, Elazığ'da Baskil lalesi, Gaziantep'te Fırat kaplumbağası, Samsun'da Samsun madımağı, Artvin'de Hopa engereği, Rize'de sakallı yarasa ve ulusal çapta turna gibi pek çok tür için koruma eylem planı oluşturuldu." dedi.

Kandazoğlu, AA muhabirine, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tür koruma eylem planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Planlar çerçevesinde tür koruma çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirdiklerini ifade eden Kandazoğlu, nesli tehlikede olan nadir türlere öncelik verdiklerini bildirdi.

Kandazoğlu, eylem planlarında, bilim adamları tarafından çalışılan türlerin mevcut durumu, tehditler ve azalma sebeplerinin ortaya konulduğuna işaret ederek, daha sonra tüm ilgili grupların katılımıyla türün varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenlerin belirlendiğini ve 5 yıllık faaliyet planlarının oluşturulduğunu anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu faaliyet planları çerçevesinde eğitim, bilgilendirme, alan koruma gibi adımlar atılarak türün ve yaşam ortamlarının korunmasının sağlandığına dikkati çeken Kandazoğlu, şöyle devam etti:

"2017 yılı itibarıyla tamamlanan 60 tür eylem planıyla korunmaya ve izlenmeye başlanan türlerin tabiatta azalmasının önüne geçildiği ve hatta bazı türlerin popülasyonunda artış olduğu gözlendi. Mesela tabiatta yok olmak üzere olan Beypazarı geveni türünün yapılan eylem planı neticesinde alınan tedbirlerle tabiattaki sayısı arttı. Yine Hatay'daki dağ ceylanları için yapılan plan neticesinde dağ ceylanı popülasyonu artıyor ve yeniden tabiatta var oluyor."

Tamamlanan tür koruma eylem planlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yok olma tehlikesi bulunan bitki türlerinin üretilmesi için bakanlıkça ilk defa Fırat Üniversitesi ile ortaklaşa Elazığ'da Doku Kültürü Laboratuvarı ve Serası kurulduğunu dile getiren Kandazoğlu, eylem planlarıyla özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çay ve fındık türleri için çok zararlı ve yaygın olan "it dolanbacı" bitkisinin yok edilmesi ve zararının azaltılmasına yönelik uzun süreli eğitimler verildiğini söyledi.

- Baskil lalesi ve Eber sarısı da koruma altında

Kandazoğlu, tür koruma eylem planlarıyla türlerin mevcut durumunu ve bu türlerin ilerideki konumlarını iyileştirmek için yol haritası oluşturulduğunu belirterek, "2019 yılına kadar 100 adet tür eylem planı hazırlanmasının hedeflendiği projede, İzmir'de akzambak, Şanlıurfa'da çizgili sırtlan, Afyonkarahisar'da Eber sarısı, Kahramanmaraş'ta sümbül, Trabzon'da dağ horozu, Elazığ'da Baskil lalesi, Gaziantep'te Fırat kaplumbağası, Samsun'da Samsun madımağı, Artvin'de Hopa engereği, Rize'de sakallı yarasa ve ulusal çapta ise turna gibi pek çok tür için koruma eylem planı oluşturuldu." diye konuştu.

Tür korumaya yönelik eylem planlarının biyolojik çeşitliliği korumak ve türlerin geleceğe intikalini sağlamak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Kandazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar kalan 20 türün daha eylem planının tamamlanması planlanıyor. Bu yıl çalışılan türler arasında Gümüşhane'de allıgelin, Şanlıurfa'da kelaynak, Çanakkale'de Truva kardeleni, Yozgat'ta peygamber çiçeği yer alıyor."