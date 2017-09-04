Doğal akvaryum görünümündeki dereye turist ilgisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, bayram tatili süresince çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından gezildi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Gökova Körfezi'nde denizden içeriye doğru 1,5 kilometre uzunluğundaki doğa harikası dereyi teknelerle ve kanolarla gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı da yakalıyor. Burayı görmek isteyenler, bayram tatili boyunca yoğunluk oluşturdu.

Tekne kaptanı Şadi Durmaz, deredeki doğal akvaryumun Akyaka'nın sembolü olduğunu, bayram tatili nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Buranın her türlü balıkçılık faaliyetine kapatıldığını, koruma altında olduğunu anlatan Durmaz, "Kadın Azmağı Deresi'ndeki su soğuk, sodalı ve içilebilir. Burada gezinti yaparken çıplak gözle deredeki tüm canlıları görebilirsiniz. Özellikle bölgede bulunan yılan balığı ve kefalleri görebilirsiniz." diye konuştu.

Derenin bölgedeki tekneciler ve ekipler tarafından belirli aralıklarla su altı ve yüzey üstü temizliğinin yapıldığını vurgulayan Şadi Durmaz, ziyaretçilerin yaklaşık 40 dakika süren gezilerden keyif aldığını kaydetti.