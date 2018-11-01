"Doğal desteklerle pek çok hastalığı önlemek mümkün"

İSTANBUL (AA) - Uzman Dr. Ender Saraç, doğal ilaç veya desteklerle pek çok hastalığı önleme ve tedavi etmenin mümkün olduğunu belirterek, "Bu doğal desteklerin bakanlık onaylı, legal ruhsatlı, hijyenik ve güvenilir ürünler olması önemli." ifadesini kullandı.

Aksuvital tarafından yapılan açıklamaya göre, Uzman Dr. Ender Saraç, şirketin tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Saraç, son yıllarda dünyada ekolojik dengenin bozulması, hava, deniz ve toprak kirliliği, aşırı tarımla toprakların yorulması, daralan yeşil alanlar, stres, elektromanyetik kirlilik, alkol, sigara tüketimi ve gittikçe artan kimyasal ilaç kullanımı gibi pek çok nedenle eskisi kadar sağlıklı doğal vitamin ve antioksidanların alınamadığını vurguladı.

Saraç, aşırı yoğun ve hızlı yaşam şartlarından dolayı daha çok vitamin, antioksidan ve sağlıklı yaşamı destekleyecek doğal ürünlere ihtiyacın arttığına işaret ederek, "Eskiden tarla veya tarım arazileri nadasa bırakılırdı. Ancak modern tarımla artık bir yılda 3 kere ürün alınabiliyor ve sonuçta toprak yorgun düşüyor. Bir de buna suni gübre, böcek ilacı, parazit ilacı, mantar ilacı gibi zirai ilaçlar ve katkılar da eklenince yediğimiz ürünler ne kadar sağlıklı ve besleyici, tartışılır." ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkta da eskisi gibi doğal yemlerle özgürce beslenen hayvanların tüketilemediğini aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, yeterince kaliteli doğal gıda, vitamin, antioksidan alamıyoruz. Bu nedenle ben bilinçli şekilde tüketilen gıda desteklerinin dünyanın bu geçiş döneminde gerekli olduğunu düşünüyorum. Hekimlik mesleğimde kimyasal ilaçların genelde gereğinden fazla ve çok miktarda kullanıldığını da gördüm. Oysa doğal ilaçlarla veya desteklerle de doğru beslenmeyi, egzersizi ve stresle başa çıkmayı da ekleyerek pek çok hastalığı önlemek veya tedavi etmek mümkün. Tabii ki bu doğal desteklerin bakanlık onaylı, legal ruhsatlı, hijyenik ve güvenilir ürünler olması önemli. Aksuvital tesislerini gezdiğimde gördüm ki, ülkemizde de kaliteli ve hijyenik üretim yapılıyor. Bu beni çok mutlu etti."



