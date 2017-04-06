Doğalgaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi

ANKARA (AA) - Başkentte bir apartmanın doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulus Çankırı Caddesi'ndeki bir binanın doğalgaz borusunda kaçak meydana geldi. Doğalgaz kaçağını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve doğalgaz ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerinin yükselen alevlere müdahalesi sırasında çevre güvenliği aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çevrede paniğe neden olan doğalgaz kaçağı da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.