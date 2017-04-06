Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Doğalgaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi

- Ankara'da bir binanın doğalgaz borusunda meydana gelen kaçağa bağlı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Doğalgaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi

ANKARA (AA) - Başkentte bir apartmanın doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulus Çankırı Caddesi'ndeki bir binanın doğalgaz borusunda kaçak meydana geldi. Doğalgaz kaçağını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve doğalgaz ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerinin yükselen alevlere müdahalesi sırasında çevre güvenliği aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çevrede paniğe neden olan doğalgaz kaçağı da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ankara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5