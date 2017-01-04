Doğalgaz tesisatına izinsiz müdahale ölümle sonuçlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta merkezi sistem kombisini tamir etmek isterken sızan karbonmonoksit gazından zahirlenen kapıcı hayatını kaybetti. Doğalgaz dağıtım şirketi, tesisata izinisiz ve bilinçsiz müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki Nuribey Apartmanı'nda kapıcı olarak görev yapan 38 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Adem Arslan, bodrum katta bulunan merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek istedi.

Arslan, tamirat sırasında sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bir süre sonra bodrum katına gelen apartman sakinleri, Arslan'ı yerde hareketsiz görünce, 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın öldüğünü tespit etti.

- Apartmandakiler tahliye edildi

Binayı saran karbonmonoksit gazı nedeniyle apartman sakinleri de tahliye edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 sağlık görevlisi de hastanede tedavi altına alındı.

Arslan'ın cenazesi otopsi için, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Doğalgaz firmasından açıklama

Öte yandan Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, merkezi ısıtma sistemindeki mevcut kombilerden 2'sinin 10 gün önce başka kombilerle değiştirildiği belirtilerek, "Mevzuat gereği tesisata yapılan her tür müdahalenin, cihaz değişiminin dağıtım şirketine bildirilmesi güvenlik için çok önemli bir zorunluluk olduğu halde; yapılan tadilatla ilgili kurumumuza herhangi başvuru yapılmamıştır. Yerinde takılı cihazlarda baca bağlantılarının sökük olduğu görülmüştür. Yapılan ön soruşturmalarda bacaların gaz kullanımına uygunluğuna ilişkin tespit, onay ve bunları gösterir belgelerin de bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İnan Yıldırım da "Bu üzücü olay, doğalgaz tesisatlarına yapılan bilinçsiz ve izinsiz müdahalelerin tehlikelerini ne yazık ki çok acı bir biçimde ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.