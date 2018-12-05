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Doğan Kabak Citroen Adım Otomotiv’de otomobilseverlerle buluştu

-Doğan Kabak, Citroen’in desteğiyle ilk olarak İstanbul’da başlattığı takipçi buluşmalarına ileriki günlerde farklı şehirlerde devam edecek

Doğan Kabak Citroen Adım Otomotiv’de otomobilseverlerle buluştu
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İSTANBUL (AA) - Citroen yetkili satıcısı Adım Otomotiv’de otomobilseverlerle buluşan Doğan Kabak, YouTube kanalında yayınlamak üzere katılımcılarla eğlenceli video çekimleri gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar Doğan Kabak ile keyifli sohbet fırsatının yanı sıra belirli modellere özel avantajlı kampanya fırsatlarından yararlandı.

Citroen açıklamasına göre, 560 bin aboneye sahip DOĞANKABAK YouTube kanalı ve yayıncısı olduğu TopGear dergisi sayesinde otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Doğan Kabak, takipçileriyle buluşmak için Gaziantep’e geldi.

Doğan Kabak, buluşma sırasında yaptığı bilgi yarışmasını kazanan otomobilseverlerle birlikte keyifli bir video da çekti. Bu video önümüzdeki günlerde Dogankabak YouTube kanalından yayınlanacak.

Etkinlik günü Citroen Yetkili Satıcısı Adım Otomotiv’e gelenler Citroen’in Advanced Comfort teknolojisiyle ürettiği Citroën C3, C3 Aircross, C Elysée, C4 Cactus, C4 Picasso, Berlingo ve Jumpy Spacetourer modellerini inceleme fırsatı, Citroen Türkiye ve Adım Otomotiv yetkililerinden marka ve modeller hakkında bilgi alma ve sürpriz hediyeler kazanma şansı da yakaladı.

Doğan Kabak, Citroen’in desteğiyle ilk olarak İstanbul’da başlattığı takipçi buluşmalarına ileriki günlerde farklı şehirlerde devam edecek. Bir sonraki buluşma 9 Aralık Pazar günü Antalya Serka Otomotiv’de olacak.

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