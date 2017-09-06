Doğan Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Doğan Yurdakul için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde 3 Eylül'de hayatını kaybeden 71 yaşındaki gazeteci yazar Yurdakul için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından, cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı CHP milletvekilleri ve Yurdakul'un yakınları katıldı.
Yurdakul, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Muhabir: Merve Yıldızalp