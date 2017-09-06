Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Doğan Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde 3 Eylül'de hayatını kaybeden 71 yaşındaki gazeteci yazar Yurdakul için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından, cenaze töreni düzenlendi.

Doğan Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Doğan Yurdakul için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde 3 Eylül'de hayatını kaybeden 71 yaşındaki gazeteci yazar Yurdakul için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından, cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı CHP milletvekilleri ve Yurdakul'un yakınları katıldı.

Yurdakul, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Muhabir: Merve Yıldızalp

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDoğan YurdakulTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5