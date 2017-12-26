"Doğru haber konusunda hepimize görev düşüyor"

DİYARBAKIR (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Gazeteci Aslan Değirmenci, haberlerin kitleye doğru şekilde ulaşmasında herkese görev düştüğünü belirterek, "Bir haberin doğruluğunu araştırmadan, kaynağına bakmadan, amacını düşünmeden inanmamak, sosyal medya da paylaşarak yayılmasına destek vermemek hepimizin görevidir" dedi.

Değirmenci, Bismil Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Medya ve Algı Yönetimi Paneli"nde, medya tarafından gerçekleştirilen manipülasyonları örnekleriyle anlattı.

Tüm darbelerin psikolojik harekat kısmında birtakım medya kuruluşlarının yer aldığını ifade eden Değirmenci, şöyle konuştu:

"15 Temmuz işgal girişimine zemin hazırlamakla meşgul olmuşlardır. Masa başı sipariş haberler ve Pensilvanya’dan kendilerine ulaştırılan sahte materyallerle sivil iradeyi, hükümeti ve devleti hedef alan bu ittifak, asimetrik savaş taktiği olan manipülasyonlarla kayıt dışı siyasete hizmet etmiştir."

Değirmenci, 12 Eylül ve 28 Şubat darbe davalarındaki en büyük eksikliklerden birinin medya ayağının soruşturulmaması olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Gereken yapılmayınca da her dönem milli iradeyi hedef alıyorlar. Temel sorunumuz bu. Yani darbecilerle tam anlamıyla hesaplaşamamaktır. Darbeye zemin hazırlamak için kullanılan medyanın silahı, yalan haber yapmak ve bilgi kirliliği üretmektir. Onlardan dürüst ve doğru iletişim beklemek mümkün değildir. Ancak bir haberin doğruluğunu araştırmadan, kaynağına bakmadan, amacını düşünmeden inanmamak, sosyal medya da paylaşarak yayılmasına destek vermemek hepimizin görevidir."

Etkinlikten sonra Değirmenci’ye, Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç tarafından plaket verildi.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.