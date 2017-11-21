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Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı

- Tatbikat, Türkiye'nin ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den muhtelif unsurların katılımıyla gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı

ANKARA (AA) - Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den (SNMG-2) muhtelif unsurların katılımıyla gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat 7-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildi.

Tatbikatın doğal afet ve acil durum eğitimlerine, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı arama kurtarma timleri katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "Nene Hatun" acil durum müdahale gemisinin de kullanıldığı tatbikatın doğal afet ve acil durum eğitimlerinde, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait ekiplerin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Türk Kızılayı ekipleri de yer aldı.

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Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıGenelkurmay Başkanlığı
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