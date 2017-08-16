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Doğu Akdeniz'de 10 günlük tatil sevinci

- Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını, Mersin ve Hatay'daki turizmciler memnuniyetle karşıladı - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Öztop: - Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyoruz. 10 günlük tatil yüzümüzü güldürdü"

Doğu Akdeniz'de 10 günlük tatil sevinci

MERSİN/HATAY (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması, Mersin ve Hatay'daki turizmcileri sevindirdi.

Mersin ve Hatay'daki turistik mekanların işletmecileri, gelecek yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güzel tatil geçirmesi için hazırlıklara başladı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, bayram tatilinin uzatılmasıyla rezervasyonların yapılmaya başlandığını söyledi.

Mersin'in turizmde "amiral gemisi" durumundaki Kızkalesi'nde otel, motel ve pansiyon olmak üzere toplam 104 işletmenin bulunduğunu belirten Öztop, şimdiden Kızkalesi'ndeki tesislerin yüzde 80 doluluğa ulaştığını kaydetti.

Öztop, "Vatandaşlarımızın önceden rezervasyon yaptırıp öyle yola çıkmalarını istiyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyoruz. 10 günlük tatil yüzümüzü güldürdü. Özellikle Doğu Akdeniz, açık müze gibi. Tatilcilerimiz sadece deniz, güneş ve kumsalla sınırlı kalmayıp, bölgedeki tarihi mekanlara da ziyaretler yapmayı ihmal etmesin." dedi.

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Genel Sekreteri Burak Seçkin de geçen yıl turizmcilerin büyük sıkıntı yaşadığını ancak bu sene bir nebze olsun rahat nefes aldıklarını ifade etti.

Bölgedeki konaklama yerlerinin arzu edilen doluluk oranına eriştiğini dile getiren Seçkin, bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

- Arsuz'da yoğunluk bekleniyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde de Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla mutluluk yaşandı.

Yeşil ve mavi tonların birbirine karıştığı, ortasından nehir geçen ilçede, bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizmcileri mutlu ettiğini belirtti.

Belediye olarak hazırlıklara başladıklarını anlatan Culha, "Nöbetçi ve takviye ekipler oluşturuluyor. İnşallah gelecek misafirlerimizle burada güzel bir bayram süresi geçireceğiz. Herhangi bir sıkıntı da olmayacak. Buna hazırız." diye konuştu.

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