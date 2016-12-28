Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

Hatay, Mersin ve Adana için çok kuvvetli yağmur, iç kesimler için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

ADANA (AA) - Hatay, Mersin ve Adana için çok kuvvetli yağmur, iç kesimler için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgeyi etkileyen yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Hatay, Mersin ve Adana'nın sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olacağı bildirildi.

Bölge için daha önce belirtildiği gibi kuvvetli fırtınanın da beklendiği anımsatılan açıklamada, yoğun kar yağışlarının görüldüğü bölgelerde yeni kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı, ayrıca sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.