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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da 3, Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 3, Ardahan'da ise 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 15, Erzincan'da 8, Ağrı'da 6, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da ise 1 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde don ve buzlanma ile yer yer pus hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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