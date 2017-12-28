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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklığın...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 10, Ağrı ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 5, Iğdır'da 4 ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 10, Tunceli'de 9, Erzincan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 5, Kars'ta 3 ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'da, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Pus da oluşan kentte, özellikle gece etkili olan soğuklardan dolayı vatandaşlar, araçlarını yakıt depolarının donmaması için battaniye ve brandalarla örttü.

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Doğu Anadolu BölgesiKış
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