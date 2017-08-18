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Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

- Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı bulutlu olacağı, öğlen saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Iğdır'da 17, Erzincan'da 18 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

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ErzurumArdahanDoğu AnadoluKarsSağanak
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