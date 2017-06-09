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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıkması bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin...

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 8, Erzurum'da 10, Erzincan'da 11, Tunceli'de 17 ve Iğdır'da 18 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Kars ve Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

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