Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva Koza Holding Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklığın...

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Kars'ta 30, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğrıArdahanErzincanErzurumHava DurumuIğdırKarsMeteorolojiSıcaklıkTunceli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5