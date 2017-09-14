Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Kars'ta 30, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.