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Doğu Anadolu'da kar altında düğün

- Bölgede etkili olan yağış Kars ve Sarıkamış'ta hayatı olumsuz etkilerken, Kağızman ilçesindeki bir düğünde vatandaşlar kar altında halay çekti

Doğu Anadolu'da kar altında düğün

KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir düğüne katılan vatandaşlar kar altında düğün yapmanın keyfini yaşadı.

Kağızman'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor. Daha önce düğün tarihini belirleyen Cesim Yıldız ve Süreyya Yıldız çifti, yoğun kar altında Karakuş köyünde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Kar yağışı nedeniyle düğünlerini iptal etmeyen çift, davetlilerle kar altında halay çekti.

Bölgede etkili olan kar, Kars ve Sarıkamış ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kars Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşların araçlarının üstünü battaniye ve çadırla kapattıkları görüldü. Kar yağışından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için de bazı vatandaşlar belli noktalara buğday bıraktı.

- Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 santimetre

Kar kalınlığı Sarıkamış'ta 65, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 90 santimetre olarak ölçüldü.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar araba üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizlemeye çalıştı. Belediye ve karayolları ekiplerince yollarda kar küreme çalışması başlatıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi kayakseverleri ağırlarken, ilçedeki caddelerde kızak kayan çocuklar da karın tadını çıkardı.

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