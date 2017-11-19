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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece saatlerine ise puslu olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğleden sonra karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Erzincan'da ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3 derece, Erzurum ve Iğdır'da sıfır, Erzincan'da ise 5 derece ölçüldü.

Gün içinde ise en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzincan, Kars ve Erzurum'da da 10 derece olması bekleniyor.

Muhabir: Tuncay Bekar

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