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Doğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek

- Bölgede Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum ve Ağrı merkezleri ve güney kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağışlı geçmesi beklenen bölgedeki bu yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman ota kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Tunceli'de 1, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'ta 7, Erzurum'da 5 ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Tunceli'de 4, Kars ve Ağrı'da 2, Erzurum'da sıfır ve sıfırın atında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olacak.



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Doğu Anadolu BölgesiDurumuHava
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